Про це 24 каналу повідомив кореспондент з Запоріжжя. Він наголосив, що зараз зрадники України готують для себе будівлю міськвиконкому, що розташована в Мелітополі на вулиці Михайла Грушевського.

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Колаборанти бояться замахів

Зазначається, що цю вулицю вже навіть перегородили бетонними плитами, зробивши її пішохідною. Ймовірно, колаборанти бояться замахів, аби, бува, не під'їхала якась машина з вибухівкою.

За інформацією, у цій будівлі мають перебувати начальниця окупаційної адміністрації колаборантка галина данильченко та псевдогубернатор колаборант євгеній балицький.

Принизлива історія

За словами журналіста, для цих 2 зрадників з цією будівлею на вулиці Михайла Грушевського пов'язана принизлива історія. Коли російські окупанти зайшли до Мелітополя, то вони одразу ж зайняли міськвиконком, викинувши звідти всіх, хто там перебував.

данильченко засідала там, як депутатка. балицький, як депутат обласної ради, теж мав туди доступ. Однак росіяни викинули їх звідти, тому вони були змушені перебратися в палац культури імені Шевченка,

– зазначив кореспондент.

Як зауважив журналіст, зараз, схоже, російські окупанти зрозуміли, що їм ця будівля ні до чого і "милостиво" дозволили повернутися колаборантам.

Не подобаються натовпи

Крім того, кореспондент наголосив, що під палацом культури імені Шевченка збираються пенсіонери та інші місцеві, життя яких спаплюжила окупаційна влада. Тож тепер цілими днями там стоять натовпи, які чогось чекають від окупаційної влади.

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"Їм ці натовпи не подобаються, тому вони вирішили перебратися в міськвиконком", – зазначив журналіст.

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