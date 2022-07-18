Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Он подчеркнул, что сейчас предатели Украины готовят для себя здание горисполкома, которое расположено в Мелитополе на улице Михаила Грушевского.

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Коллаборанты боятся покушений

Отмечается, что эту улицу уже даже перегородили бетонными плитами, сделав ее пешеходной. Вероятно, коллаборанты боятся покушений, чтобы случайно не подъехала какая-то машина со взрывчаткой.

По информации, в этом здании должны находиться начальница оккупационной администрации коллаборант галина данильченко и псевдогубернатор коллаборант евгений балицкий.

Унизительная история

По словам журналиста, для этих 2 предателей с этим зданием на улице Михаила Грушевского связана унизительная история. Когда российские оккупанты зашли в Мелитополь, то они сразу же заняли горисполком, выбросив оттуда всех, кто там находился.

данильченко заседала там, как депутат. балицкий, как депутат областного совета, тоже имел туда доступ. Однако россияне выбросили их оттуда, поэтому они были вынуждены перебраться во дворец культуры имени Шевченко,

– отметил корреспондент.

Как заметил журналист, сейчас, похоже, российские оккупанты поняли, что им это здание ни к чему и "милостиво" позволили вернуться коллаборантам.

Не нравятся толпы

Кроме того, корреспондент подчеркнул, что во дворце культуры имени Шевченко собираются пенсионеры и другие местные, жизнь которых осквернили оккупационные власти. Теперь целыми днями там стоят толпы, которые чего-то ждут от оккупационных властей.

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"Им эти толпы не нравятся, поэтому они решили перебраться в горисполком", – отметил журналист.

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