На Южном направлении российские оккупанты уже и забыли думать о наступательных действиях. Единственное, что их сейчас беспокоит – как продержаться под контрнаступлением ВСУ и дожить до побега в россию.

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Уход с военной базы в густонаселенном районе Мелитополя

Прикрытие мирным населением – одна из наиболее распространенных тактик, которую используют российские оккупанты для сдерживания продвижения ВСУ. Они знают, что наши герои никогда не нанесут вреда гражданским, поэтому пытаются этим пользоваться.

Во временно оккупированном Мелитополе они обустроили одну из своих баз на территории ПТУ №24. Учебное заведение расположено в одном из самых густонаселенных районов города.

Ранее враг построил вокруг него забор высотой 2,5 метра и свозил много своей боевой техники. Теперь планы оккупантов изменились: они оставили на месте боевой техники муляжи и забрали с базы все свои силы. Теперь они ожидают удара ВСУ, чтобы снять пропагандистские ролики о том, что наши герои якобы "обстреливают мирное население".

Впрочем, этот план врага, как и многие другие, с треском провалился. Теперь им придется сидеть над созданием нового плана.

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