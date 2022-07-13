Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал Евгений Головаха – директор Института социологии НАН Украины. Он отметил, что теоретически любые бунты в россии нельзя исключать.

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Вероятность протестов – очень мала

Однако вероятность этого очень мала. Я знаю, какие могут быть основания для массовых выступлений против власти. Таких в россии я не вижу. Однако теоретически, если начнутся какие-то значительные противоречия в верхушке, это возможно. Но ведь верхушку россии давно уже зачистили,

– объяснил Головаха.

Путин оставил во главе страны лиц без собственного мнения, говорит социолог. Самого главу кремля Головаха назвал "посредственным человеком", за которым стоит "страшная организация".

В России, отметил социолог, есть очень хорошие "навыки" по подавлению любых протестов.

Обратите внимание! После войны Головаха озвучил два возможных сценария. Если победит россия – начнется третья мировая война. Если победит Украина – вторая "холодная война".

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Кто может заменить Владимира Путина:

Ранее в СМИ появилась информация, что на смену пути готовят сына секретаря российского Совбеза Николая Патрушева.

Однако в ГУР Минобороны эту информацию не подтвердили.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий подчеркнул, что ввести патрушева в высшие эшелены власти таки хотят.

Именно патрушев-старший сейчас наиболее приближен к путину.

Между тем, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что рядовые россияне никогда не смогут сбросить режим путина, однако главу кремля могут просто "добить" свои.

Узнайте в видео о новой должности для дочери Путина: