Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів Євген Головаха – директор Інститут соціології НАН України. Він зазначив, що теоретично будь-які бунти в росії не можна відкидати.

До теми Буде нова холодна війна, – соціолог про те, що означатиме перемога України

Вірогідність протестів – дуже мала

Проте вірогідність цього – дуже мала. Я знаю, які можуть підстави бути для масових виступів проти влади. Таких в росії я не бачу. Проте теоретично, якщо почнуться якісь значні суперечності у верхівці, то це можливо. Але ж верхівку росії давно вже зачистили,

– пояснив Головаха.

путін залишив на чолі країни осіб без власної думки, каже соціолог. Самого главу кремля Головаха назвав "посередньою людиною", за якою стоїть "страшна організація".

У росії, наголосив соціолог, є дужі добрі "навички" з придушення будь-яких протестів.

Зверніть увагу! Після завершення війни Головаха озвучив два можливі сценарії. Якщо переможе росія – почнеться третя світова війна. Якщо переможе Україна – друга "холодна війна".

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Хто може замінити владіміра путіна:

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що на заміну путіну готують сина секретаря російського радбезу ніколая патрушева.

Проте у ГУР Міноборони цю інформацію не підтвердили.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький наголосив, що ввести патрушева у вищі ешелени влади таки хочуть.

Саме патрушев-старший є зараз найбільш наближений до путіна.

Тим часом, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що пересічні росіяни ніколи не зможуть скинути режим путіна, проте главу кремля можуть просто "добити" свої.

Дізнайтесь у відео – про нову посаду для доньки путіна: