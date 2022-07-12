Элита российских оккупантов лихорадочно думает о возможном изменении политического курса. Олигархи начали терять большое состояние и понимают, что в дальнейшем ситуация будет только усложняться.

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Замена путина

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий сообщил о том, что санкции еще не оказали своего пикового влияния на экономические показатели россии. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Вместе с тем бизнес-элита россиян, связанная с иностранным капиталом, понимает, что путин их ведет в никуда, поэтому олигархи и бизнесмены готовы рассматривать изменение политического курса.

Что касается информации о том, что патрушев планирует своего сына на замену путину, то подтверждения пока нет. Но план ввести его в высшие эшелоны власти у патрушева есть,

– рассказал Скибицкий.

Кто такой николай патрушев

Секретарь совета безопасности россии николай патрушев сейчас наиболее приближен к владимиру путину. Он пугает российского диктатора постоянными заговорами и покушениями на жизнь, поэтому имеет наибольшее доверие от путина.

патрушев является выходцем системы КГБ, поэтому вполне способен плести интриги в кремле. Он также надеется на поддержку олигархата, пострадавшего из-за санкций за нападение россии на Украину.

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