Алексей Данилов подчеркнул, что задача о деоккупации всех украинских территорий стоит перед всеми военными. Поэтому речь не может идти только о Юге.

Напомним Зеленский прокомментировал слова Резникова об "освобождении Юга"

Освобождение всех территорий только вопрос времени

Секретарь СНБО подчеркнул, что освобождение всех украинских территорий является лишь вопросом времени. Данилов в этом контексте предлагает не использовать слово "деоккупация".

Когда президент Зеленский ставит задачу по деоккупации, речь идет обо всей стране. Это задача наших военных, вопрос только во времени и очередности. Вместо слова "деоккупация" лучше говорить об уничтожении агрессора на территории нашей страны,

– подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что цель россии в этой войне не изменилась – страна-агрессор хочет уничтожить украинский народ. В то же время, на временно оккупированных территориях мирные жители являются фактическими заложниками, которым принудительно выдают российские паспорта.

Обратите внимание! 11 июля российский диктатор владимир путин подписал указ об упрощении предоставления российских паспортов всем украинцам. Ранее россия выдавала свои паспорта по упрощенной процедуре жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, впоследствии расширила свою незаконную деятельность в Херсонской и Запорожской областях.

Зеленский приказал освободить Юг

В одном из интервью министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг нашего государства. Именно для этого Украина собирает миллионные войска и требует вооружения у международных партнеров.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Владимир Зеленский отреагировал на слова Резникова. Глава государства подчеркнул, что задача наших военных – деоккупация всей страны. Больше никаких деталей президент не поведал.

В то же время оккупанты на Юге делают все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных Сил. Однако наши воины ежедневно демонстрируют мастерство, нанося удары по складам и пунктам оккупантов, нанося им серьезные потери.

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