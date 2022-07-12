Алексей Данилов подчеркнул, что задача о деоккупации всех украинских территорий стоит перед всеми военными. Поэтому речь не может идти только о Юге.
Напомним Зеленский прокомментировал слова Резникова об "освобождении Юга"
Освобождение всех территорий только вопрос времени
Секретарь СНБО подчеркнул, что освобождение всех украинских территорий является лишь вопросом времени. Данилов в этом контексте предлагает не использовать слово "деоккупация".
Когда президент Зеленский ставит задачу по деоккупации, речь идет обо всей стране. Это задача наших военных, вопрос только во времени и очередности. Вместо слова "деоккупация" лучше говорить об уничтожении агрессора на территории нашей страны,
– подчеркнул Данилов.
Кроме того, секретарь СНБО отметил, что цель россии в этой войне не изменилась – страна-агрессор хочет уничтожить украинский народ. В то же время, на временно оккупированных территориях мирные жители являются фактическими заложниками, которым принудительно выдают российские паспорта.
Зеленский приказал освободить Юг
В одном из интервью министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг нашего государства. Именно для этого Украина собирает миллионные войска и требует вооружения у международных партнеров.
Во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Владимир Зеленский отреагировал на слова Резникова. Глава государства подчеркнул, что задача наших военных – деоккупация всей страны. Больше никаких деталей президент не поведал.
В то же время оккупанты на Юге делают все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных Сил. Однако наши воины ежедневно демонстрируют мастерство, нанося удары по складам и пунктам оккупантов, нанося им серьезные потери.
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