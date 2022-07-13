В эфире телемарафона социолог Евгений Головаха рассказал, что ждет Украину. Он напомнил о двух сценариях, озвученных им ранее, передает 24 канал.

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Победа Украины станет началом холодной войны

Прежде всего, Головаха подчеркнул, что отношений с россией после завершения войны не будет никаких. Исключением может быть свержение путина с престола, а также приход к власти более сознательных людей. Но это ничего не гарантирует.

В то же время эксперт не был бы столь категоричен по отношению к Беларуси. Он отметил, что лукашенко может "совершить кульбит". Под этим подразумевается вероятность того, что президент Беларуси в самый неожиданный момент нанесет диктатору из кремля удар в спину.

По мнению социолога, лукашенко – тот человек, который делает то, что ему выгодно в этот момент. Особенно когда говорится о необходимости удерживать власть. Поэтому в погоне за собственными интересами президент Беларуси вполне может предать своего друга.

А в России – нет. Это будет холодная война. Вторая холодная война. Есть два варианта развития событий: или третья мировая, если мы проигрываем эту войну, или вторая холодная, если мы ее выигрываем,

– подчеркнул он.

Украине придется быть постоянно готовой к нападению

Это значит, подчеркивает Головаха, что наше государство будет удерживать границу со страшным монстром. И делать это придется долго. Более того, Украине придется со временем стать вооруженной страной, которая всегда будет наготове. А все потому, что враг может напасть в любой момент.

Что касается безопасности для нашего государства, то о ней можно будет говорить не сразу. И то лишь при условии, что система власти в России претерпевает принципиальные изменения.

Заметим, что ранее активно обсуждались возможные переговоры с Россией. Но в последнее время весь мир убеждается все больше в том, что кремль понимает только силу.

В этом убеждена глава МИД Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что невозможно сесть за стол с теми, кто не хотел договариваться даже с Красным крестом об эвакуации мирного населения.

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