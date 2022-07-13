На Південному напрямку російські окупанти вже й забули думати про наступальні дії. Єдине, що їх зараз турбує – як протриматися під контрнаступом ЗСУ та дожити до втечі в росію.

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Відхід з військової бази у густонаселеному районі Мелітополя

Прикриття мирним населенням – одна з найбільш поширених тактик, яку використовують російські окупанти для стримання просування ЗСУ. Вони знають, що наші герої ніколи не завдадуть шкоди цивільним, тому намагаються цим користуватися.

У тимчасово окупованому Мелітополі вони облаштували одну зі своїх баз на території ПТУ №24. Навчальний заклад розташований в одному з найбільш густонаселених районів міста.

Раніше ворог збудував навколо нього паркан висотою 2,5 метра та звозив багато своєї бойової техніки. Тепер плани окупантів змінилися: вони залишили на місці бойової техніки муляжі та забрали з бази всі свої сили. Тепер вони очікують на удар ЗСУ, щоб зняти пропагандистські ролики про те, що наші герої нібито "обстрілюють мирне населення".

Утім, цей план ворога, як і багато інших, з тріском провалився. Тепер їм доведеться сидіти над створенням нового плану.

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