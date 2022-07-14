Про це розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр. росіяни не спокушаються на "посади", адже бояться обстрілів.
До теми Хлань прокоментував чутки про те, що гауляйтер Сальдо потрапив у лікарню
Деякі українці все ж пішли на співпрацю з окупантами
У Міноборони кажуть, що деякі українські громадяни таки пішли на співпрацю з окупантами. Їм надали "місця роботи" у так званих "органах управління".
Але окупанти – в міру заповнення цих посад громадянами росії – позбавляються зрадників. Нам відомо, що вже почався процес звільнення зрадників,
– пояснила Маляр.
Найбільш це помітно у тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі. У Міноборони також закликали підтримувати зв'язок з людьми на тимчасово окупованих територіях. Українцям обов'язково слід знати, що ЗСУ прийдуть та звільнять українські землі.
Читайте також Впевнений на 101%, – Арестович спрогнозував, що буде з Херсоном
Колаборанти на окупованих територіях: коротко
- У Харківській області в окупаційних "адміністраціях" масово "чистять" ряди колаборантів. Причини цього – наразі невідомі. Ймовірно, що росіяни не довіряють своїм гауляйтерам.
- Нардепа Олексія Ковальова, який пішов на співпрацю з окупантами на Херсонщині, виключили з податкового комітету Ради, також йому оголосили про підозру у державній зраді.
- Також росіяни поповнюють свої сили на захоплених територіях правоохоронцями-зрадниками. Натомість їм обіцяють залишити на "посадах" та навіть підвищити.
Дізнайтесь у відео – що сталось з колаборантом Сальдо