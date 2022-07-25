СБУ смогла идентифицировать всех предателей среди правоохранителей в Херсонской области. Для этого ужесточили контрразведку на южном фронте.

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Предатели возобновили "Беркут" в Херсоне

Коллаборанты и предатели, как сообщает СБУ, вступили в так называемое "главное управление МИД Херсонской области", которое создали там российские оккупанты.

Среди задач этого псевдообразования – подавлять сопротивление и запугивать жителей временно оккупированных районов Юга Украины. Они совершают массовые репрессии, преследования и незаконно задерживают людей. Более того, для этого враг восстановил так называемое региональное подразделение милиции "Беркут".

Над потерпевшими оказывают психологическое давление, насилие и угрожают убийством. Людей похищают и пытают.

Как вербуют людей служить врагу

У СБУ также есть информация, что коллаборанты под руководством российских спецслужб подбирают и вербуют своих "единомышленников". Им предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "глава МВД". Ищут этих людей из-за личных связей и даже среди эксработников правоохранительных органов.

Сотрудники СБУ провели оперативные действия и собрали всю информацию о каждом из коллаборантов. Преступления задокументировали и узнали, где находятся предатели и по каким маршрутам они перемещаются.

Коллаборанты на Херсонщине / Фото СБУ

Как следствие, о подозрении в коллаборационизме уже сообщили 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины. Из них 14 работали в Нацполиции. Офис Генпрокурора сообщил, что они следовали указаниям врага и создали это так называемое "ГУ МВД Херсонской области". Туда вербовали людей.

Имена предателей

СБУ обнародовала имена некоторых из так называемого "руководящего состава". Среди них:

Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;

– начальник управления кадрового обеспечения; Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;

– начальник управления уголовного розыска; Гаркуша Г.А. – командир батальона "Беркут";

– командир батальона "Беркут"; Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;

– заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров; Стусенко Е.Г. – заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;

– заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции; Малиновский Р.А. – заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

– заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности; Горелов К.В. – начальник Центра общественных связей;

– начальник Центра общественных связей; Великосельский Е.В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

– начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; Шершень М.В. – начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;

– начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции; Одинец С.С. – заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.

Теперь правоохранители делают все, что нужно, чтобы каждый коллаборант и предатель ответил за преступления против Украины. Их неотвратимо ждет наказание.

Предатели и коллаборанты в Украине

Партизаны в Херсонской области взорвали автомобиль известного коллаборанта, начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева . С начала полномасштабного вторжения он перешел на сторону кафиров. Это значит, что предателям совсем несладко приходится, ведь люди организуют расплату за такие действия.

Предатели уже суетятся, паникуют и боятся. Ведь контрнаступление ВСУ и увольнение Юга не за горами. В частности, в Мелитополе оккупационная "власть" боится находиться во дворце культуры имени Шевченко, где она организовала свою псевдоадминистрацию. Потому коллаборанты перебираются на новое место.

Но, несмотря ни на что, произвол и преступность предателей против наших людей процветают. Их ведь поддерживают российские кураторы. Потому они грабят предпринимателей на временно оккупированной территории Херсонской области. Более того, они даже воруют друг у друга.

Предатели есть не только в Херсонской области: смотрите видео