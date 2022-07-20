СБУ разоблачила очередного чиновника-коллаборанта
Среди подозреваемых – чиновники государственных учреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Большинство из них сотрудничали с врагом и способствовали его действиям.
Заметьте СБУ собрала доказательства ядерного терроризма россиян на территории зоны отчуждения
На таком и был разоблачен один из чиновников – заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.
По информации СБУ, он помог россии перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон. Предатель добровольно согласился сотрудничать с врагом.
За это агрессоры назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Что сделал чиновник-коллаборант
Находясь на должности, он организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений "Укрзализныци" в пользу оккупационной администрации. Также лично способствовал переброске на этом транспорте бронетехники и боеприпасов россии из временно оккупированного Крыма в причерноморские районы Херсонской области.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины.
К теме – СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон: смотрите видео