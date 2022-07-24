Про обстріли Донеччини розповів голова ОВА Павло Кириленко. Він також зазначив, що не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки.

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Під час обстрілів пошкоджені не лише навчальні заклади, а й приватні будинки

Пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Російська ракета о 5:00 ранку вдарила по околицях Курахівської громади. Місцева родина залишилась без житла.

Момент обстрілу школи потрапив на відео

Відео обстрілу школи в Костянтинівці оприлюднив телеграм-канал. "Типичная Константиновка". На кадрах видно, як снаряди влучають у будівлю, після чого вгору піднімаються стовпи чорного диму.

Вже, коли повністю розвиднілось, стало зрозуміло, що пошкодження – дуже серйозні. У будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна.

Обстріл школи у Костянтинівці на Донеччині / Відео "Типичной Константиновки":

Руйнування внаслідок обстрілів Донеччини / Фото Павла Кириленка та "Типичной Константиновки":

Що відбувається на фронті на Донбасі:

росіяни проводять бойові дії, аби наступати на Бахмут та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.

Вкотре ЗСУ проганяють ворога біля електростанції.

З штурмової та армійської авіації росіяни обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру на Бахмутському напрямку.

Дізнайтесь у відео про ситуацію біля Слов'янська та Краматорська: