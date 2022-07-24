Об обстрелах Донецкой области рассказал глава ОВА Павел Кириленко. Он также отметил, что не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки.

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Во время обстрелов повреждены не только учебные заведения, но и частные дома

Повреждены частные дома и хозяйственные объекты. Российская ракета в 5:00 утра ударила по окрестностям Кураховской общины. Местная семья осталась без жилья.

Момент обстрела школы попал на видео

Видео обстрела школы в Константиновке обнародовал телеграм-канал. "Типичная Константиновка". На кадрах видно, как снаряды попадают в здание, после чего поднимаются вверх столбы черного дыма.

Уже когда полностью рассвело, стало ясно, что повреждения очень серьезные. В домах, расположенных рядом, выбило окна.

Обстрел школы в Константиновке Донецкой области / Видео "Типичной Константиновки":

Разрушения в результате обстрелов Донецкой области / Фото Павла Кириленко и "Типичной Константиновки":

Что происходит на фронте на Донбассе:

россияне проводят боевые действия, чтобы наступать на Бахмут и установить контроль над Углегорской ТЭС.

В очередной раз ВСУ прогоняют врага возле электростанции.

Из штурмовой и армейской авиации россияне обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру на Бахмутском направлении.

Узнайте в видео о ситуации возле Славянска и Краматорска: