Также там добавили, что россии может и удастся добиться незначительных успехов в регионе, однако большой ценой. Однако битва за украинский Донбасс станет решающей. Это будет последнее наступление россии. Нацгвардиец Виталий Маркив считает, что это будет самое сложное и ожесточенное сражение. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Битва за Донбасс

По его словам, то, что уже сейчас происходит – это переломный момент. Всё зависит от количества вооружения, которое мы получим от западных партнеров.

Однако у россиян до сих пор достаточно сил, оружия и "пушечного мяса. Несмотря на это, уровень мотивации и морального духа – низкий.

Но россия всегда готовилась к войне с Украиной. Битва за Донбасс – это будет настоящая мясорубка, но будет нести за собой огромные потери врага,

– считает Макаров.

И добавил, что нам нужно постоянно быть готовым, однако Донбасс обязательно вернется под полный контроль Украины.

"Убирайтесь с нашей земли, потому что она вас примет"

У большинства россиян, идущих на нашу землю, нет мотивации воевать. Нацгвардиец отметил, что у них нет ценностей, они участвуют в войне только из-за денег.

"Это народ, который постоянно был под сапогом. И даже если держать зверя очень долго в клетке, а завтра отпустить на свободу – он не будет знать, что с ним делать. А мы всегда были свободным украинским народом и боролись за свободу. Мы готовы проливать кровь", – добавил Макаров.

Он также мощно обратился к захватчикам и призвал их покинуть нашу землю, иначе оккупанты будут в ней.

"Оккупантам я пожелаю гораздо больше "жестов доброй воли", но убирайтесь с нашей земли. Потому что эта земля вас примет, вы станете только удобрением", – призвал нацгвардиец.

Битва за Донбасс может стать последним наступлением россии

Корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко ранее говорил 24 каналу, что последнее мощное наступление россии на Донбасс может стать третьим и решающим этапом в войне.

Он добавил, что сейчас ресурсов россии потенциально может хватить на попытку нового наступления на Донбасс.

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