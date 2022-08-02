Военные "второй армии мира" продолжают совершать террористические акты. Один из них – обстрел гражданского автобуса, на котором жители Херсона стремились выехать на подконтрольные Украине территории.

Читайте также Утренняя атака Николаева и более 41 тысяч уничтоженных кафиров: главное за 160 день войны

Как отметил во время телемарафона исполняющий обязанности начальника Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий, количество жертв действительно возросло. Уже известно, что от рук врага погибли три человека, которые ехали на этом автобусе.

Я могу сообщить, что это не первый случай, когда были обстреляны мирные автомобили граждан. Которые перевозили людей, перевозивших гуманитарные грузы,

– подчеркнул он.

Враг обстрелял микроавтобус вплотную

Об обстреле автобуса с гражданскими рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что семь человек пытались эвакуироваться на красном микроавтобусе из села Староселье в Бериславском районе.

Транспортное средство практически доехало до поселка Довгово, возле которого его и обстреляли. Враг открыл огонь из противотанковой управляемой ракеты . Ею вплотную захватчики атаковали автобус, в котором мирные жители Херсона пытались спастись от оккупации.

По состоянию на 1 августа было известно, что два человека погибли на месте. Еще пятеро удалось заехать в Кривой Рог. Речь идет о трех мужчинах и двух женщинах. Ни один из них не имел никакого отношения к украинскому войску.

Тогда сообщалось, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У них – ожоговый шок. Пострадавшим от рук врага в городе оказывается необходимая медицинская помощь. Как становится ясно из вышесказанного, жизнь одного из этих людей медикам спасти таки не удалось.

Накануне враг совершил еще один теракт

Украинцев всколыхнул обстрел колонии в Оленовке . Там содержали украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали". Враг цинично ударил по корпусу, где находились наши бойцы.

Впоследствии стало известно, что ответный удар – не случайность. В разведке сообщают, что на 1 августа в Еленовку был запланирован визит международной комиссии . Она должна была проверить, удерживают ли в надлежащих условиях украинских военных российские оккупанты.

Достойно внимания – в Институте по изучению войны рассказали, причастна ли россия к теракту в Оленовке: смотрите видео