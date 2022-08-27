Наразі росіяни перекидають на Південь десантуру, яка призначена для наступальних дій. Тож українців непокоїть, чи збираються вороги наступати на цьому напрямку.

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Що зараз відбувається на окупованих територіях Півдня

Скібіцькій пояснив, що зараз російські загарбники створили на Півдні України плацдарм для будь-яких дій – як і для оборони, так і для наступу чи контрнаступу.

З одного боку, окупанти нарощують на окупованих територіях південних областей свої сили. А з іншого боку, нарощують там і оборонні споруди.

Ми говорили, що була загроза наступу на криворізький, запорізький напрямок. Але водночас ми неодноразово говорили, що противник там нарощує оборонні споруди. Там зроблено по дві, а в деяких місцях – і по три лінії оборонних споруд, які в інженерному плані повністю обладнані. Тобто вони по суті створили плацдарм на півдні України для будь-яких дій – або це оборона, або контрнаступ, або наступ,

– сказав він.

Крім цього, російські військові необхідні на окупованих територіях для проведення "псевдореферендумів".

Чому путін хоче захопити Південь України

У розвідці переконані, що путін не відмовляється від окупації всієї території України. А Південь України – це плацдарм для подальших наступальних дій вглиб території нашої країни.

Для росії дуже важливі Запорізька й особливо Херсонська області, адже це забезпечить Крим водою та електроенергією. Також це дасть сухопутний коридор з Кримського півострова до території Росії.

Противник готується до будь-яких дій. Ми, своєю чергою, теж це розуміємо. І всі ті угруповання, які там створюються, призначені для того, щоби вести активні бойові дії і не дозволити подальше просування ворога вглиб нашої країни. А за нормальних умов – і провести деокупацію територій,

– зауважив Скібіцькій.

Він наголосив на тому, що росіянам вкрай важливо втримати Херсон і вони просто так його не покинуть.

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