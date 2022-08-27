Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. В то же время он добавил, что оккупанты любой ценой пытаются контролировать оба берега Днепра.

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Как объяснил Скибицкий, если они полностью выйдут с правого берега или если мы их оттуда выбьем, тогда они не смогут активно продвигаться вдоль Днепра в центральные регионы Украины.

К тому же они понимают: если говорить о создании какой-то "херсонской народной республики" или проведении некоего "референдума", без Херсона – это нелогично. Поэтому там идет перемещение, идет перегруппировка войск,

– отметил разведчик.

Он добавил, что в районе Антоновского моста оккупанты создают понтонные переправы, чтобы обеспечить логистическую поддержку и перемещение войск на оккупированной части правого берега Днепра.

Сколько оккупантов находятся на правом берегу Днепра

Военный терробороны и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань также констатировал, что ВСУ систематически уничтожают технику и живую силу россиян в Херсонской области. Несмотря на это, оккупанты упорно пытаются удержать свои позиции на правом берегу Днепра.

На сегодняшний день, по разным оценкам, на правом берегу Днепра сосредоточено около 20 тысяч оккупантов. Однако после последних ударов ВСУ оккупанты оказались отрезанными от поставок,

– рассказал депутат Херсонского облсовета.

Добавим, что ВСУ успешно бьют из артиллерии по Антоновскому мосту. Благодаря этому врагу дают ясно понять, что он не сможет использовать этот объект для транспортировки тяжелой техники. россияне полностью остановили движение по этому мосту.

26 августа украинские артиллеристы попали в Дарьевский мост, пролегающий через реку Ингулец. Он теперь непригоден для перевозки вражеской техники.