Сейчас россияне перебрасывают на Юг десантуру, предназначенную для наступательных действий. Так что украинцев беспокоит, собираются ли враги наступать на этом направлении.

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Что сейчас происходит на оккупированных территориях Юга

Скибицкий объяснил, что сейчас российские захватчики создали на Юге Украины плацдарм для любых действий – как для обороны, так и для наступления или контрнаступления.

С одной стороны, оккупанты наращивают на оккупированных территориях южных областей свои силы. С другой стороны, наращивают там и оборонительные сооружения.

Мы говорили, что была угроза наступления на криворожское, запорожское направление. Но в то же время мы не раз говорили, что противник там наращивает оборонительные сооружения. Там сделано по две, а в некоторых местах – и по три линии оборонительных сооружений, которые в инженерном плане полностью оборудованы. То есть они по сути создали плацдарм на юге Украины для любых действий – либо это оборона, либо контрнаступление, либо наступление,

– сказал он.

Кроме этого, российские военные необходимы на оккупированных территориях для проведения "псевдореферендумов".

Почему путин хочет захватить Юг Украины

В разведке убеждены, что путин не отказывается от оккупации всей территории Украины. Юг Украины – это плацдарм для дальнейших наступательных действий вглубь территории нашей страны.

Для россии очень важны Запорожская и особенно Херсонская области, ведь это обеспечит Крым водой и электроэнергией. Также это даст сухопутный коридор из Крымского полуострова на территории россии.

Противник готовится к любым действиям. Мы, в свою очередь, тоже это понимаем. И все создаваемые там группировки предназначены для того, чтобы вести активные боевые действия и не позволить дальнейшее продвижение врага вглубь нашей страны. А при нормальных условиях – и провести деоккупацию территорий,

– заметил Скибицкий.

Он отметил, что россиянам крайне важно удержать Херсон и они просто так его не покинут.

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