Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, розповідає 24 канал. Він зазначив, що ЗСУ активно ліквідовують окупантів та ворожу техніку на південнобузькому напрямку.

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Вибухи біля Чорнобаївки

окупанти продовжують вперто накопичувати техніку біля Чорнобаївки, зазначив Хлань. Проте ЗСУ вдало руйнують їхні плани. Так, учора, 26 серпня, росіяни заїхали двома системами залпового вогню "Смерч" у селище Текстильне. Коли вони почали розгортати техніку, по них влучно відпрацювали українські захисники.

Як наслідок – вдалося захистити Миколаїв від чергової серії ворожих обстрілів. Хлань розповів, що після знищення двох систем РСЗВ у окупантів почалася паніка.

Паралельно, за його словами, нашим військам вдалося завдати чергового удару по складах російської армії, які розгорнули у Чорнобаївці.

ЗСУ послідовно обрізають транспортні артерії росіян для постачання зброї. Також українські сили знищують запаси ворога на Правобережжі, таким чином "підсушуючи" окупантів ближче до лінії фронту,

– зазначив Хлань.

Нагадаємо, ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою нашими захисниками. Нещодавно українські артилеристи успішно знищили тут 2 склади з боєприпасами та 2 командні пункти ворога.

Ситуація на Херсонщині: коротко

ЗСУ продовжують завдавати влучні удари по Антонівському мосту. Таким чином українські військові перекривають росіянам стратегічно важливе сполучення для транспортування важкої техніки.

Наразі росіяни повністю зупинили рух цим мостом.

26 серпня українські артилеристи поцілили у Дар'ївський міст, який пролягає через річку Інгулець. Тепер він також непридатний для перевезення ворожої техніки. Важливо, що пошкоджень зазнала не лише переправа, але й російська техніка, яку перевозили в момент влучання.

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