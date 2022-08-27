росія посилила атаки на Донбасі, – британська розвідка

Зокрема, мовиться про Донбас. Зараз окупанти активізувалися на цьому напрямку. У розвідці Великої Британії припустили, з чим це може бути пов'язано.

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Так, у британській розвідці припускають, що росія посилила атаки на Донбасі, щоб відтягнути туди додаткові підрозділи Збройних Сил України. Ймовірно, російське командування прийняло таке рішення на тлі повідомлень про плани України щодо масштабного контрнаступу.

Існує реальна ймовірність того, що росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за останні п'ять днів, посилилася інтенсивність російських штурмів на донецькому напрямку Донбасу.

У розвідці стверджують, що російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту та в цілому окупанти домоглися нечисленних територіальних успіхів. Проте загалом російські війська не здобули територій.

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