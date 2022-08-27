Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, рассказывает 24 канал. Он отметил, что ВСУ активно ликвидируют оккупантов и вражескую технику на южнобужском направлении.

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Взрывы возле Чернобаевки

оккупанты продолжают упорно накапливать технику возле Чернобаевки, отметил Хлань. Однако ВСУ удачно рушат их планы. Так, вчера, 26 августа, россияне заехали двумя системами залпового огня "Смерч" в поселок Текстиль. Когда они начали разворачивать технику, по ним точно отработали украинские защитники.

Как следствие – удалось оградить Николаев от очередной серии вражеских обстрелов. Хлань рассказал, что после уничтожения двух систем РСЗО у оккупантов началась паника.

Параллельно, по его словам, нашим войскам удалось нанести очередной удар по складам российской армии, развернувшимся в Чернобаевке.

ВСУ последовательно обрезают транспортные артерии россиян для снабжения оружием. Также украинские силы уничтожают запасы врага на Правобережье, таким образом "подсушивая" оккупантов ближе к линии фронта,

– отметил Хлань.

Напомним, ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении остается напряженной, но контролируемой нашими защитниками. Недавно украинские артиллеристы успешно уничтожили здесь 2 склада с боеприпасами и 2 командных пункта врага.

Ситуация в Херсонской области: коротко

ВСУ продолжают наносить меткие удары по Антоновскому мосту. Таким образом, украинские военные перекрывают россиянам стратегически важное сообщение для транспортировки тяжелой техники.

В настоящее время россияне полностью остановили движение по этому мосту.

26 августа украинские артиллеристы попали в Дарьевский мост, пролегающий через реку Ингулец. Теперь он также непригоден для перевозки вражеской техники. Важно, что повреждения получила не только переправа, но и российская техника, перевозимая в момент попадания.

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