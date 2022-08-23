Об актуальной ситуации на Юге рассказали в штабе Оперативного командования "Юг".

Важно россияне неудачно наступали на Зайцево и Соледар: карта боевых действий по состоянию на 23 августа

Какая ситуация на южном направлении

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение ночи дважды атаковал вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Удачи не имел.

Оккупанты реактивными системами залпового огня "Град" обстреляли Марганец. Частично было разрушено несколько частных домов, повреждены водопровод и газопровод. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранения получили 2 гражданских.

Наши ВСУ "собрали урожай" в Чернобаевке и Благодатном

Благодаря слаженным и профессиональным действиям наших ракетно-артиллерийских подразделений в рамках выполнения огневых задач удалось уничтожить:

склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке,

а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском,

и еще один склад с боеприпасами в Благодатном.

Вместе с тем подтверждены потери врага в количестве 23 оккупантов, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача.

Обратите внимание! По состоянию на 23 августа Генштаб ВСУ сообщил, что всего удалось ликвидировать 45 550 оккупантов.

Что происходит на Юге Украины: данные Генштаба

На Запорожском направлении вражеские войска обстреляли населенные пункты. Под огнем оказались районы Зализничного, Орехова, Червоного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки.

россияне прилагают максимум усилий, чтобы удержать свои позиции и не дать ВСУ продвинуться на Южнобужском направлении. При этом захватчики бьют из разных видов оружия по городам и селам. Также они ведут воздушную разведку с использованием беспилотников оперативно-тактического уровня.