Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає 24 канал.

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Скібіцький зазначив, що окупанти хочуть створити нові дивізії, однак мають серйозні проблеми з особовим складом.

Якщо техніку вони можуть використовувати старого зразка, то у питанні живої сили виникають проблеми. Вони полягають у тому, що втрати, які зазнають росіяни у війні проти України, дають про себе знати,

– пояснив розвідник.

Як наслідок – кількість контрактників значно зменшилася. Окупанти хочуть збільшити чисельність війська шляхом збільшення кількості військовозобов'язаних. росія демонструє західним країнам готовність до можливих збройних конфліктів. І мільйон військових – це доволі потужна цифра, про яку говорить путін.

Скільки зараз окупантів воює проти України

За словами Скібіцького, наразі проти України воює приблизно 160 тисяч окупантів. Однак у цю цифру не враховані загарбники з росгвардії, які також беруть участь у війні.

Якщо говорити про загальний підхід, який намагається зробити росія, – вони збільшують мобілізаційні резерви і мають намір мобілізувати приблизно 90 тисяч військовослужбовців,

– додав Скібіцький.

Окупанти зазнають колосальних втрат у війні з Україною

Українські військові продовжують гнати окупантів з нашої землі. російська армія зазнає суттєвих втрат. Так, за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 бійців країни-агресорки. Так, ЗСУ вже ліквідували 46 500 окупантів.

Втрати техніки ворога

У ворога стає не лише менше військових, а й техніки. Так, з 24 лютого на брухт уже вдалося перетворити:

танків – 1 939 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 254 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 045 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 274 (+2) одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео