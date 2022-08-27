Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, передает 24 канал.
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Скибицкий отметил, что оккупанты хотят создать новые дивизии, однако имеют серьезные проблемы с личным составом.
Если технику они могут использовать старого образца, то в вопросе живой силы возникают проблемы. Они заключаются в том, что потери, которые несут россияне в войне против Украины, дают о себе знать.
– объяснил разведчик.
Как следствие, количество контрактников значительно уменьшилось. Оккупанты хотят увеличить численность войска путем увеличения количества военнообязанных. россия демонстрирует западным странам готовность к возможным вооруженным конфликтам. И миллион военных – это достаточно мощная цифра, о которой говорит путин.
Сколько сейчас оккупантов воюет против Украины
По словам Скибицкого, в настоящее время против Украины воюет около 160 тысяч оккупантов. Однако в эту цифру не учтены захватчики из росгвардии, также участвующие в войне.
Если говорить об общем подходе, который пытается сделать россия – они увеличивают мобилизационные резервы и намерены мобилизовать примерно 90 тысяч военнослужащих,
– добавил Скибицкий.
оккупанты терпят колоссальные потери в войне с Украиной
Украинские военные продолжают гнать оккупантов из нашей земли. российская армия несет существенные потери. Так, за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 бойцов страны-агрессора. Так, ВСУ уже ликвидировали 46,5 тысяч оккупантов.
Потери техники врага
У врага становится не только меньше военных, но и техники. Так, с 24 февраля в металлолом уже удалось превратить:
- танков – 1939 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 254 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1045 (+5) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 274 (+2) единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3) единиц;
- специальной техники – 99 единиц.