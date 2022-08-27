Армія окупантів не справляється із поставленими завданнями й зазнає втрат. Про це для 24 каналу розповів колишній працівник Служби безпеки України, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

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"За останній місяць площа окупованої Донеччини збільшилася на 0,5%. Тобто ми бачимо, як "друга армія світу" рухається. З якими темпами та масштабами. 0,5% за місяць. Вони ж погрожують всьому блоку НАТО і кажуть, що не починали нічого", – сказав Ступак.

росія не має ресурсів на мобілізацію

Ступак вважає, що у росії можлива загальна мобілізація. Проте кремль не знає, що робити з усіма людьми.

Їх треба всіх екіпірувати. Їм треба дати одяг. Вони ж не можуть піти хто в чому. Треба провести навчання, злагодження. Треба хоча б розмістити їх на оці 2 тижні польових зборів. Їх годувати треба, а де там ті сухпайки на мільйон людей,

– розповів експерт.

Ступак припустив, що після вторгнення в Україну мобілізовані можуть грабувати й лише так шукати собі їжу. Проте окупанти розуміють, що всі повтікають і така армія не потрібна.

"Вони розуміють, що це не на часі й дуже підкосить рейтинги чинної влади", – додав Ступак.

Вимоги кремля до своєї армії

За словами очільника Луганської ОВА, знищення складів окупантів частково сповільнює їхнє просування. Вище військове командування загарбників ставить для них завдання, які вони не можуть виконати.

"кремль ставить завдання своїм військам до 5 кілометрів на день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 метрів пройти за добу", – розповів Гайдай.

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