Лічильник смерті окупантів не зупиняється

На початку березня ми, використовуючи інформацію з мережі джерел як на тимчасово окупованих територіях, так і в білорусі, почали публікувати свої звіти про втрати російських окупантів. Враховувалися не лише загиблі, а й поранені.

Цікаве Полкани і два кульки солдатні: у волгограді досі рахують 200-х після влучного пострілу "Хімарсу"

Згодом інформація, що надходила, зменшувалася, джерел ставало менше, і на сьогоднішній день публікації, присвячені втратам, припинилися. Насамперед саме з цієї причини – втрата джерел.

Остання публікація вийшла 30 липня, і тоді санітарні втрати, за нашими даними, значилися як 79,5 тисяч осіб. Зі свого боку безповоротні санітарні втрати становили 42,5 тисячі. Сумарні втрати російських окупаційних військ станом на 30 липня 2022 року становили 122 тисячі осіб.

На скільки порідшали лави "другої амрії світу"

Окремо зауважу, що достовірність інформації, яка передається нам для формування загальної картини і наших узагальнених даних, неодноразово відзначалася завдяки повідомленням високопосадовців Пентагону.

Наприклад, до квітня, у тоді ще регулярному зведенні, ми зазначали, що втрати російських окупаційних військ становлять 1/3 від їх початкового складу. А вже 6 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що в Україні сконцентровано 60% від того угруповання російських військ, яке було задіяне у вторгненні, чим підтвердив наші дані про втрати російських окупаційних військ.

До теми 4 "зайці", яких путін вирішив вбити збільшенням російської армії

То це все до чого? Якби ведення підрахунку не припинилося і зберегти середній показник щоденних санітарних втрат російських окупантів, ми сьогодні з вами мали б саме ці дані – від 135 до 140 тисяч.

А тому так – я повністю впевнений, що цим досить нестандартним числом, 137 тисяч, путін розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які необхідно компенсувати.

До теми – путін збільшив шататну чисельність російських військ: дивіться відео