Лічильник смерті окупантів не зупиняється
На початку березня ми, використовуючи інформацію з мережі джерел як на тимчасово окупованих територіях, так і в білорусі, почали публікувати свої звіти про втрати російських окупантів. Враховувалися не лише загиблі, а й поранені.
Цікаве Полкани і два кульки солдатні: у волгограді досі рахують 200-х після влучного пострілу "Хімарсу"
Згодом інформація, що надходила, зменшувалася, джерел ставало менше, і на сьогоднішній день публікації, присвячені втратам, припинилися. Насамперед саме з цієї причини – втрата джерел.
На скільки порідшали лави "другої амрії світу"
Окремо зауважу, що достовірність інформації, яка передається нам для формування загальної картини і наших узагальнених даних, неодноразово відзначалася завдяки повідомленням високопосадовців Пентагону.
Наприклад, до квітня, у тоді ще регулярному зведенні, ми зазначали, що втрати російських окупаційних військ становлять 1/3 від їх початкового складу. А вже 6 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що в Україні сконцентровано 60% від того угруповання російських військ, яке було задіяне у вторгненні, чим підтвердив наші дані про втрати російських окупаційних військ.
До теми 4 "зайці", яких путін вирішив вбити збільшенням російської армії
То це все до чого? Якби ведення підрахунку не припинилося і зберегти середній показник щоденних санітарних втрат російських окупантів, ми сьогодні з вами мали б саме ці дані – від 135 до 140 тисяч.
А тому так – я повністю впевнений, що цим досить нестандартним числом, 137 тисяч, путін розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які необхідно компенсувати.
До теми – путін збільшив шататну чисельність російських військ: дивіться відео