Счетчик смерти оккупантов не останавливается

В начале марта мы, используя информацию из сети источников как на временно оккупированных территориях, так и в беларуси, начали публиковать свои отчеты о потерях российских оккупантов. Учитывались не только погибшие, но и раненые.

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Впоследствии поступающая информация уменьшалась, источников становилось меньше, и на сегодняшний день публикации, посвященные потерям, прекратились. В первую очередь именно по этой причине – потеря источников.

Последняя публикация вышла 30 июля, и тогда санитарные потери, по нашим данным, числились как 79,5 тысячи человек. Со своей стороны безвозвратные санитарные потери составили 42,5 тысячи. Суммарные потери российских оккупационных войск на 30 июля 2022 года составили 122 тысячи человек.

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Отдельно замечу, что достоверность передаваемой нам информации для формирования общей картины и наших обобщенных данных неоднократно отмечалась благодаря сообщениям высокопоставленных должностных лиц Пентагона.

К примеру, к апрелю, в тогда еще регулярной сводке, мы отмечали, что утраты русских оккупационных войск составляют 1/3 от их начального состава. А уже 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга отметил, что в Украине сконцентрировано 60% от той группировки российских войск, которая была задействована во вторжении, чем подтвердил наши данные о потерях российских оккупационных войск.

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Так это все при чем? Если бы ведение подсчета не прекратилось и сохранить средний показатель ежедневных санитарных потерь российских оккупантов, мы сегодня с вами имели бы именно эти данные – от 135 до 140 тысяч.

А потому да – я полностью уверен, что этим довольно нестандартным числом, 137 тысяч, путин раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать.

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