Счетчик смерти оккупантов не останавливается
В начале марта мы, используя информацию из сети источников как на временно оккупированных территориях, так и в беларуси, начали публиковать свои отчеты о потерях российских оккупантов. Учитывались не только погибшие, но и раненые.
Интересно Полканы и два пакета солдатни: в волгограде считают 200-х после точного выстрела "Химарса"
Впоследствии поступающая информация уменьшалась, источников становилось меньше, и на сегодняшний день публикации, посвященные потерям, прекратились. В первую очередь именно по этой причине – потеря источников.
На сколько поредели ряды "второй амрии мира"
Отдельно замечу, что достоверность передаваемой нам информации для формирования общей картины и наших обобщенных данных неоднократно отмечалась благодаря сообщениям высокопоставленных должностных лиц Пентагона.
К примеру, к апрелю, в тогда еще регулярной сводке, мы отмечали, что утраты русских оккупационных войск составляют 1/3 от их начального состава. А уже 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга отметил, что в Украине сконцентрировано 60% от той группировки российских войск, которая была задействована во вторжении, чем подтвердил наши данные о потерях российских оккупационных войск.
К теме 4 "зайца", которых путин решил убить увеличением российской армии
Так это все при чем? Если бы ведение подсчета не прекратилось и сохранить средний показатель ежедневных санитарных потерь российских оккупантов, мы сегодня с вами имели бы именно эти данные – от 135 до 140 тысяч.
А потому да – я полностью уверен, что этим довольно нестандартным числом, 137 тысяч, путин раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать.
К теме – путин увеличил штатную численность российских войск: смотрите видео