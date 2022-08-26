Захопливий серіал від ЗСУ

Щось схоже відбувається зі знищенням штабу 20-ї мотострілецької бригади з волгограду, штаб якої півтора місяці тому накрили "Хімарсом".

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Про кожного зіркового командувача преса пише повільно, з паузою, але ніде правди діти – влучили наші круто. Черговий жмурік – 36-річний підполковник сергій коваль, начальник оперативного відділу 20-ї дивізії.

Нагадаю, короткий зміст попередніх серій: 5 полковників, два підполковника, майор, капітан, пучок старлєїв та два кульки солдатні + зв'язківці. Це все, що поки відомо про втрати 20-ї дивізії після влучання у їх штаб.



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Оптові "орденоносці"

Ну і якщо ми вже подумки перенеслись у волгоград, то як не завітати до мого улюбленого музею-панорами "Сталінградська битва" – там знову роздавали "ордени мужності" посмертно мешканцям волгоградщини. Там така церемонія проходить раз на 1 – 2 тижні. Загалом відбулось вже десь з десяток таких "святкувань".

Цього разу зібрали шість родин – два рядових, ефрейтор, молодший сержант, сержант, старший сержант. Обійшлось без офіцерів – про них буду писати окремо. волгограде, звикай!

П. С. Ну і в коментарях місцеві стають все більш агресивними. А шо такоє?

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