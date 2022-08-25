"План" шойгу

Адже сьогодні кількість фейків від роспропу не означає якість, а низка персонажів, які є джерелами цих фейків та маніпуляцій, самі по собі вже є показниками якості ретрансльованої інформації.

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Наприклад, напередодні міністр оборони росії сєргєй шойгу заявив, що як завжди все в їхній "спецоперації" йде за планом і навіть уповільнення окупації України – це теж за планом.

Виправдання провалу вторгнення в Україну, яке, м'яко кажучи, вже набридло навіть остаточно зашореним росіянам, не видає навіть мінімального ККД. Фраза "все йде за планом" вже давно стала мемом, а міністр оборони росії, який втратив за шість місяців більше генералів, ніж будь-який інший з часів Другої світової війни, не кажучи про рядовий склад, взагалі виглядає як посміховисько.

Просто чергове виправдання і "все йде за планом" з вуст генерала, який 3 липня доповідав путіну про "визволення" якоїсь там фейкової псевдореспубліки, а точніше окупації всієї Луганської області, яка досі повністю не окупована і в районі Білогорівки російські окупаційні війська регулярно отримують по зубах, звучить як зізнання у власній неповноцінності та недієздатності.

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Про що розговорився мєдвєдєв

І ось, одразу ж наступного дня після конвульсій шойгу, голос вирішив подати мєдвєдєв, якого без посмішки і здивування ступенем ураження його мозку алкоголем читати неможливо. Особливо передчуваючи те, наскільки дику маячню він ретранслюватиме із посиленням цього ураження.

Справа в тому, що дімон вирішив поділитися баченням якогось військового перевороту в Україні. Велика змова Залужного проти Зеленського!

Відверто кажучи, за останні шість місяців російська пропаганда мала безліч подібних надій. Я навіть уже думаю про створення списку "надій кремля". Наприклад, фейк про те, що від війни в Україні в Європі та США втомилися та підтримка зменшується. Або фейк про те, що Україна продає зброю на чорному ринку, а тому її їй скоро більше не передаватимуть. Або, що у ЗСУ закінчилися чоловіки й незабаром призиватимуть до армії десятки тисяч жінок і відправлятимуть їх на фронт. Ну, або те, що Залужний готує змову проти Зеленського.

Зазначу, що фейк про змову Залужного почав культивуватися в російському сірому сегменті з середини липня, і тоді його масово через латентні проросійські майданчики інтегрували в українське середовище.

На початку серпня цей фейк дещо змінився. Так, з 4 серпня почали розповсюджувати фейк про те, що Валерій Залужний доповів Володимиру Зеленському про те, що ЗСУ залишили Піски та Авдіївку, що викликало невдоволення президента. Саме до цього епізоду російські пропагандисти планували прив'язати подальший розвиток ІПСО про певний конфлікт Генштабу ЗСУ та Офісу президента.

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Фейки, з яких стирчать вуха

А тепер найголовніше. Якщо раніше ІПСО про конфлікт Залужного і Зеленського і якийсь переворот ретранслювали в основному в сірому сегменті рунету і посередні балакучі голови, то тепер про це заговорила мавпа зі статусом офіційної особи. Тобто, простіше кажучи, відбулося зливання самого джерела генерації цих чуток. Ні, не мєдвєдєва. Не він автор цього ІПСО. Зрозуміло, що було б смішно. А його куратори.

Це я все до того, що будь-яка балакуча голова в українському сегменті, яка говорить про конфлікт Залужного і Зеленського, повинна розуміти, що джерело смороду, яке виходить від неї, більш ніж чудово відоме.

І як у цьому випадку не висловити подяку дімону – своїм нетверезим меканням він допоміг розставляти у майбутньому маркери.

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