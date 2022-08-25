Святість, заплямована путінізмом

"Не презпечатися ні в дому, ні в дорозі, ні в церкві, ні на беседі [учті], не відаючи, одкіль злоє споткаєт". Смисл там був той, що диявол всюдисущий, і слуги його, відповідно, теж.

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Що, до речі, й Ватикан учора переконливо засвідчив. Співчуваю католикам: якщо мені соромно стало за мої, чотирилітньої давности, фотографії з товаріщем Берґольйо і тодішнє своє розчулення, то як їм тепер путіноїда в тіарі слухати?

Хіба, може, якийсь провінційний чернець знов збунтується, вивісить свої 95 тез, – і чергова Реформація знов піде змивати живим поривом зсередини Церкви так лицемірно освячені нею "кров, пожари, всі зла на світі, войни, чвари, пекельних мук безкраїй ряд, і повен Рим байстрят"?

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Світ потребує переродження

Світ, прогнилий в усіх своїх інституціях, має змінитись. Обов'язково. І мільйони людей це відчувають і бояться. А боятись не треба, це як пологи – можна тільки вперед.

Шануймося, українці. Класики правду про нас писали майже 200 років тому – "камінь, єго же не брегоша зиждущії, положен бисть во главу угла" ("Книги Буття Українського народу"). Слава Україні.

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