Понтифік вже вкотре за час повномасштабної війни в Україні відзначився обурливою заявою. На цей раз Франциск з якогось дива згадав про доньку ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна в контексті війни в Україні.

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Не можна ставити агресора та жертву в одну категорію, – посол

Посол України у Ватикані Андрій Юраш зазначив, що слова Папи його неабияк розчарували. Він наголосив, що людину, яка закликала вбивати українців, не можна вважати "невинною" жертвою у контексті війни в Україні.

Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати ідеолога російського імперіалізму як невинну жертву? Її вбили росіяни як священну жертву, і тепер вона на щиті війни,

– наголосив Юраш.

Що заявив Папа і чому це обурює

24 серпня Франциск виступив на щотижневій загальній аудієнції, основною темою якої став заклик до конкретних кроків для припинення війни в Україні. Однак понтифік чомусь вирішив заговорити про загиблу дар'ю дугіну.

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Глава католицької церкви назвав доньку українофоба "невинною" жертвою війни. Понтифік також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є "правопорушниками, які вбивають людство". При цьому Франциск не уточнив, як взагалі вбивство дугіної під Москвою пов'язане з війною в Україні і її справжніми жертвами. Наприклад, 11-річним хлопчиком з Синельниківського району Дніпропетровської області, якого на День Незалежності вбила російська ракета.

Україна немає ніякого відношення до вбивства дугіною. Про це вже неодноразово казала і влада, і військові. Водночас такими словами Франциск лише підіграв російській пропаганді, яка прагне звинуватити у вбивстві росіянки Україну.

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