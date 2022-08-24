Понтифик в который раз за время полномасштабной войны в Украине отметился возмутительным заявлением. На этот раз Франциск с какого-то чуда вспомнил о дочери идеолога "русского мира" александра дугина в контексте войны в Украине.

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Нельзя ставить агрессора и жертву в одну категорию, – посол

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что слова Папы его изрядно разочаровали. Он подчеркнул, что человека, призывающего убивать украинцев, нельзя считать "невинной" жертвой в контексте войны в Украине.

Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать идеолога русского империализма как невинную жертву? Ее убили русские как священную жертву, и теперь она на щите войны,

– подчеркнул Юраш.

Что заявил Папа и почему это возмущает

24 августа Франциск выступил на еженедельной всеобщей аудиенции, основной темой которой стал призыв к конкретным шагам для прекращения войны в Украине. Однако понтифик почему-то решил заговорить о погибшей даре дугиной.

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Глава католической церкви назвал дочь украинофоба "невинной" жертвой войны. Понтифик также сказал, что наживающиеся на войне торговцы оружием являются "правонарушителями, которые убивают человечество". При этом Франциск не уточнил, как вообще убийство дугиной под москвой связано с войной в Украине и ее жертвами. К примеру, 11-летним мальчиком из Синельниковского района Днепропетровской области, которого на День Независимости убила российская ракета.

Украина не имеет никакого отношения к убийству дугиной. Об этом уже неоднократно говорили и власти, и военные. В то же время, такими словами Франциск лишь подыграл российской пропаганде, которая стремится обвинить в убийстве россиянки Украину.

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