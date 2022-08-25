росія "відігралася" за інформаційну поразку

Світові медіа з мільйонними авдиторіями розповіли про російські теракти в Кременчуці, Вінниці, Оленівці та інших українських містах. Україна закликала світ визнати росію державою-терористом від початку вторгнення. Із часом, після страшних злочинів російської армії, її почули.

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Сейми двох країн – Латвії та Литви – визнали росію терористичною державою. Сенат США пропонує визнати рф спонсором тероризму. До цього час від часу закликають європейські та українські політики ЄС та ООН. Рано говорити про шанси ухвалення якихось рішень. Але дискусія вже на рекордному рівні.

росія десятиліттями "боролася" з уявними терористами всередині та ззовні країни. Називаючи "контртероризмом" вторгнення в незалежні країни, наприклад, Чечню. Чи арештовуючи за сфальсифікованими звинуваченнями в тероризмі десятки кримських татар.

Для росії це не суто інформаційна поразка, а ще й ідеологічна. путін, який "мочить терористів у сортирі", – не невдалий мем, а образ "захисника". Але як тепер "захищати" своє населення від тероризму, коли ти – країна-терорист? росія програвала. І з цим треба було щось робити.

"Діти-то до чого"

Увечері 20 серпня дар'я дугіна (платонова) була почесною гостею на фестивалі "традиція" в російському підмосков'ї. Все традиційно, по-російськи: хороводи, лекції сумнозвісного письменника-пропагандиста захара прілєпіна і фінансування від путінського президентського фонду.

дугіна – дочка праворадикального філософа та ідеолога "русского міра" олександра дугіна. Який, як кинулися доводити російські канали, і не зовсім-то почесний ідеолог.

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Сама дар’я дугіна поділяла ідеї батька, активно виступала на прокремлівських каналах та підтримувала вторгнення росії в Україну. Говорила, що у веденні війни в Україні треба бути жорсткішими – аж надто акуратно росіяни вели війну. А в кожному українському місті – Донецьку, Маріуполі та інших – треба влаштувати трибунал над військовими. Запам'ятайте це: до трибуналів ми ще повернемося.

Після фестивалю дар'я дугіна підірвалася у своїй автівці. Опівночі 21 серпня російська ведуча Ксенія Собчак прокоментувала її смерть: "Діти-то до чого?".

На той момент в Україні через російську агресію вже загинули 373 дитини. Понад 720 отримали поранення.

"Терористична держава, раніше відома як Україна"

За півтори доби російська фсб повідомить, що вбивство дугіної вчинили спецслужби України. Відповідальною призначили громадянку України Наталю Вовк, яка начебто прибула в москву з 12-річною донькою та слідкувала за дугіною. Вовк була й на фестивалі "традиція", а після підриву дугіної втекла з дочкою в Естонію.

Але давайте спочатку. Нас цікавить якраз доба інформаційного шуму в прокремлівських каналах до "розслідування" фсб. Вони досить дурні, щоб видавати мотиви кремля.

російські інформкампанії про злочини всіх масштабів починаються з безлічі версій, плутанини та сум'яття. Вам потрібно стільки сценаріїв та підозр, щоб ніхто не розібрався.

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Практично одразу російські канали, як і Собчак, натякнуть на український слід. Так званий "голова" псевдореспубліки на окупованій території Донеччини пушилін одним із перших прямо вкаже на "терористів українського режиму".

Але за цю ж добу розкручуються паралельні версії. Українського сліду в злочині не прослідковується (писали російські телеграм канали). Теракт західних спецслужб, можливо, британських (разом із батьком дугіну внесено в санкційні списки Великої Британії. А ще там отруїли Скрипалів – поки просто зауважте).

Та більшість прокремлівських зливних бачків врешті дійшли консенсусу: причетна "терористична держава, раніше відома як Україна".

Під шпилями Солсбері й Таліна

У 2018 році підозрювані у справі замаху на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії дали інтерв’ю головній редакторці RT маргариті симоньян. Вони сказали, що приїхали в Солсбері (де отруїли Скрипалів), бо дуже хотіли побачити кафедральний собор. Він відомий 123-метровим шпилем.

Коли у фсб заявили, ніби підозрювана у вбивстві дугіної українка втекла в Естонію, симоньян написала у твіттері: "Думаю, у нас знайдуться професіонали, які бажають помилуватися шпилями на околицях Таллінна".

І в цьому "жарті" більше сенсів, ніж може здатися. Наступного дня після вбивства дугіної прокремлівські канали писали, як важливо надати теракту міжнародного розголосу. Він, по-перше, переб'є пам’ять про російські злочини. По-друге, дискредитує Україну.

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"Справи Скрипалів та "отруєного" Навального були як потужний антиросійський інфопривід, таким самим за масштабом, але антибандерівським приводом має стати справа дар'ї", – написав телеграм-канал RT.

Помітьте, ніхто росії в дні вбивства дугіної ні про Скрипалів, ні про Навального не згадував. Власна ініціатива.

росія визнає: бути викритими в злочинах не сподобалося, але інформкампанія хороша. Можна криво переписати під Україну. Було б вигідно одразу з низки причин.

Чому "Україна-терорист"

По-перше, тепер – у своїх очах – москва має право відмовитися від перемовин. І не робити ні перед росіянами, ні перед цивілізованим світом вигляд, ніби прагне миру. Пропагандисти пишуть, що "київський режим став терористичною державою". А з терористами перемовин не ведуть – їх просто "знищують, незважаючи на кордони та відстані".

Сюди зручно вплелася решта фейкових наративів: "Україна – терорист, бо обстрілює ЗАЕС, Крим і територію росії."

По-друге, безстрашніше артикулювати ключову мету – ліквідацію України. "Для декого власна державність не тільки не корисна, а й шкідлива", – пишуть прокремлівські телеграм-канали. А на похороні дугіної одіозні пропагандисти прославляли "велич" і фашизм росії. кісєльов сказав: "Яка має бути відповідь росії? Безкомпромісна денацифікація та демілітаризація України".

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По-третє, це спосіб отримати повну підтримку росіян у ще більшій жорстокості проти України. Для російського суспільства тепер влада в Україні – терористи, які загрожують їм вдома, в росії. росіяни можуть ще сильніше підтримувати вторгнення.

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"Трибунал" імені дугіної та полк захисників Маріуполя

У фсб звинувачену у вбивстві дугіної Наталю Вовк – як неочікувано – назвали військовослужбовицею полку захисників Маріуполя. Дуже вчасно: щоб виправдати нещодавнє його визнання в росії терористичною організацією та майбутнє незаконне судилище над полоненими полку.

"Перед трибуналом, що починається проти захисників "Азовсталі" (заборонена в рф терористична організація) те, що сталося з дар'єю дугіною, однозначно показує, що ми маємо справу з терористичною організацією, оскільки вона входить в офіційну структуру правоохоронних органів Україні", – говорить в російському етері пропагандист соловйов.

Іронічно, що дугіна в етерах російських ток-шоу закликала провести "трибунали" над українськими військовими "в кожному місті". І неабияк вклалася у цю пропагандистську ідею. Правда, у трагічніший і самовідданіший, ніж вона очікувала, спосіб.

І саме її кейс анонсував нову віху у великій російські брехні – наратив про те, що Україну мусять визнати державою-терористом на міжнародному рівні.

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