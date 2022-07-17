Останні шокуючі удари були по Кременчуку та Вінниці. Перші хвилини після удару ТЦ "Амстор" в Кременчуку потрапили на відео. Його показав головний поліцейський Кременчука Олександр Борзенко.

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65 секунд – життя патрульного поліцейського – з пекла на землі. Росіяни кляті вбивці. Ми вистоємо – нас ракетами не зламати,

– запевнив поліцейський.

Він також подякував усім, хто бореться і не опускає рук. Борзенко вкотре закликав не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.

Основне про удар по торговому центру

Російські окупанти 27 червня обстріляли Кременчук у Полтавській області. Ракети прилетіли у торговий центр "Амстор", де було близько тисячі мирних людей. Є жертви та постраждалі.

Рятувальники повідомляли, що вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучали 115 пожежників та 20 одиниць техніки. Також на місце події відправляли пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС.

З'ясувалося, що під час удару торговий центр працював. Коли в місті оголосили повітряну тривогу, адміністрація вирішила не закривати ТРЦ. Правоохоронці будуть розслідувати це й можуть притягнути керівництво до відповідальності.

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