Овеча шкура для убивць

Головний критерій такий. Треба виходити з того, що рф пішла на стамбульські домовленості лише з однієї причини – їм дуже потрібне припинення вогню та перемир'я (з відомими цілями), і вони розглядають зернові домовленості як крок до припинення вогню.

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Отже вони порушать зернові домовленості, щойно зрозуміють, що будь-які перемовини з Україною щодо припинення вогню – це нездійснені мрії.

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Ну а з 23 серпня треба бути ще уважнішими, тому що парнтер за "зерновою ініціативою" – президент Туреччини – абсолютно однозначно висловився щодо деокупації Криму.

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І навіть сказав, що "Туреччина виступає за справедливий мир, в основі якого лежать територіальна цілісність та суверенітет України". Впевнені, що в москві божеволіють від злості.

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