Саміт Кримської платформи відбувався 23 серпня в онлайн форматі, транслювали його й під час телемарафону "Єдині новини". У саміті Кримської платформи взяли участь понад 60 країн.

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Ердоган заявив, що Крим має бути українським

Ми вважаємо захоплення Криму неконституційним та незаконним, і не визнаємо його. Це принципова позиція як із правових, так і з моральних міркувань. Міжнародне право по суті визначає, що Крим має повернутися до складу України, невід'ємною частиною якої він є,

– наголосив турецький президент.

На його думку, це важливо не тільки для регіональної, а й для глобальної безпеки та стабільності.

Також Реджеп Ердоган запевнив, що:

Кримська платформа має надзвичайну вагу, і кримські татари, які зазнали надзвичайних страждань за свою історію, борються за мирне життя на своїй батьківщині;

для Туреччини пріоритетом також є забезпечення безпеки і добробуту споріднених із нами кримських татар , які є одним із корінних народів Криму;

, які є одним із корінних народів Криму; кримські татари в Туреччині пильно спостерігають за останніми подіями в Криму.

"Вважаємо, що війна, почалась 24 лютого, має завершитись справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України", – заявив Ердоган.

Коротко про саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбувся вдруге в історії України. Його мета – деокупація Криму.

Цього року в ньому брали участь понад 60 країн світу. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва особисто та сів за стіл поруч з Володимиром Зеленським.

У онлайн форматі до саміту долучились прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та багато інших відомий світових лідерів.

Володимир Зеленський на саміті заявив, що Крим з Україною, і ми точно повернемось. А також Україна виправить все те, що наробили окупанти на нашому українському півострові.

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