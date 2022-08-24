Саммит Крымской платформы проходил 23 августа в онлайн формате, транслировали его и во время телемарафона "Единые новости". В саммите Крымской платформы приняло участие более 60 стран.

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Эрдоган заявил, что Крым должен быть украинским

Мы считаем захват Крыма неконституционным и незаконным и не признаем его. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по нравственным соображениям. Международное право по существу определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является,

– подчеркнул турецкий президент.

По его мнению, это важно не только для региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.

Также Реджеп Эрдоган заверил, что:

Крымская платформа имеет чрезвычайный вес, и крымские татары, страдающие за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине;

для Турции приоритетом также является обеспечение безопасности и благосостояния родственных с нами крымских татар , являющихся одним из коренных народов Крыма;

, являющихся одним из коренных народов Крыма; крымские татары в Турции внимательно наблюдают за последними событиями в Крыму.

"Считаем, что война, начавшаяся 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Эрдоган.

Кратко о саммите Крымской платформы

Саммит Крымской платформы состоялся во второй раз в истории Украины. Его цель – деоккупация Крыма.

В этом году в нем участвовало более 60 стран мира. В частности президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев лично и сел за стол рядом с Владимиром Зеленским.

В онлайн формате к саммиту присоединились премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие известные мировые лидеры.

Владимир Зеленский на саммите заявил, что Крым с Украиной и мы точно вернемся. А также Украина исправит все, что наделали оккупанты на нашем украинском полуострове.

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