Саммит Крымской платформы проходил 23 августа в онлайн формате, транслировали его и во время телемарафона "Единые новости". В саммите Крымской платформы приняло участие более 60 стран.
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Эрдоган заявил, что Крым должен быть украинским
Мы считаем захват Крыма неконституционным и незаконным и не признаем его. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по нравственным соображениям. Международное право по существу определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является,
– подчеркнул турецкий президент.
По его мнению, это важно не только для региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.
Также Реджеп Эрдоган заверил, что:
- Крымская платформа имеет чрезвычайный вес, и крымские татары, страдающие за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине;
- для Турции приоритетом также является обеспечение безопасности и благосостояния родственных с нами крымских татар, являющихся одним из коренных народов Крыма;
- крымские татары в Турции внимательно наблюдают за последними событиями в Крыму.
"Считаем, что война, начавшаяся 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Эрдоган.
Кратко о саммите Крымской платформы
- Саммит Крымской платформы состоялся во второй раз в истории Украины. Его цель – деоккупация Крыма.
- В этом году в нем участвовало более 60 стран мира. В частности президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев лично и сел за стол рядом с Владимиром Зеленским.
- В онлайн формате к саммиту присоединились премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие известные мировые лидеры.
- Владимир Зеленский на саммите заявил, что Крым с Украиной и мы точно вернемся. А также Украина исправит все, что наделали оккупанты на нашем украинском полуострове.
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