Українці втілили мрії ваньок

Самі гвардійці з цих машин частково розбіглися, а частково захопили свої два метри українського чорнозему, тільки дуже неглибоко.

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Тепер ця зброя піде в музеї, а частина буде відновлена та піде в бій проти російських окупантів. За шість місяців українські воїни знищили багато тисяч одиниць російськоі бойової техніки, захоплено майже 300 російських танків.

Невелика частка трофеїв та знищеного заліза виставлені у великих містах. Кожен новий танк на Хрещатику – Т-90А, Т-80УЕ, Т-72Б3 – це 2 – 3 мільйони доларів.

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Подвиг нескорених, до якого можна доторкнутися

Це демонстрація, яку неоціненну та велику справу роблять на війні захисники України, якого страшного та сильного ворога знищують.

І треба пам'ятати, яку велику ціну життями сплачує наша армія, щоб захистити нас від такої потужної зброї, яку росія направила проти нас. Слава та честь захисникам України!

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