Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 24 серпня. Зауважимо, що ці підрахунки є лише приблизними, адже на окремих ділянках ведуться інтенсивні бої.

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Актуальні втрати ворога станом на 24 серпня

особового складу – близько 45700 (+150) осіб;

танків – 1924 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 4243 (+5) одиниць;

артилерійських систем – 1036 (+3) одиниці;

РСЗВ – 266 одиниць;

засоби ППО – 177 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 199 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 196 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 99 одиниць.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Що відбувається на полі бою

Розвідка Великої Британії повідомила, що на 31 річницю незалежності України можна говорити про провал плану путіна щодо контролю над нашою державою. Попри шалені зусилля російським окупантам не вдається просуватися на Донбасі. Вони просуваються дуже-дуже малими відрізками, зазнаючи при цьому болючих втрат.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголошував, що Донеччина горда та нескорена, тримається, незважаючи на постійні обстріли. За його словами, ворог не має можливості просунутися. Найбільш гарячі напрямки – це Бахмут, Авдіївський напрямок, Мар'їнка, Красногорівка.

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