Про ситуацію на фронті зранку 24 серпня повідомив Генштаб ЗСУ. Втрати у ворога є на всіх напрямках боротьби.

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Противник продовжує зосереджувати зусилля на тому, що встановити повний контроль над територією Донецької області. Хоче утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновити боєздатності підрозділів, що зазнали втрат,

– повідомляє Генштаб.

Також військові наголошують, що тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об'єктах на території України. Тому просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Що відбувається на Півночі та Харківщині

У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках значних змін у поведінці ворога немає. Підрозділи білоруської армії виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Метою таких дій є – показати присутність і скувати наші війська. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії, щоб утримати позиції, які зайняв раніше.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Дементіївки.

Бойові дії на Донбасі

Генштаб повідомив, що на Слов'янському напрямку ворог обстрілював з артилерії поблизу Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили їх тікати.

На Донецькому напрямку противник продовжує вести активні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Були обстріли із ствольної та реактивної артилерії на Краматорському напрямку в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Званівки та Райгородка.

На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Вони були без успіху.

Ворожі обстріли із артилерії різних типів були на Авдіївському напрямку біля Мар'їнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдали окупанти авіаудару неподалік Невельського.

Наступальні бої противника були в напрямку населених пунктів Піски і Невельське, але без успіху.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу від окупантів райони Костянтинівки та Вугледара.

Втрати росіян на всіх напрямках

У Генштабі заявили, що наступ у окупантів виходить не дуже. Вони зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Щодо ситуації на Півдні, то на Запорізькому напрямку ворог обстрілював із різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль. Були удари з авіації біля Ольгівського та Новополя. Противник вів повітряну розвідку БпЛА біля Щербаків, Степового та Василівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на тому, щоб утримати зайняті райони та скувати Сили оборони.

російські окупанти залучили ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Били з авіації біля Потьомкиного та Лозового. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове.

Генштаб також нагадує й про корабельне угруповання противника, яке той тримає в акваторіях Чорного та Азовського морів. Воно основні зусилля зосереджує на тому, щоб блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря та уражати військові об'єкти й елементи інфраструктури в глибині території України.

Шалені втрати ворога

росіяни мали чергові втрати в авіації 22 серпня. Адже Повітряні сили ЗСУ збили три ворожі безпілотники. Також захисники поцілили в пункти постачання мастильних матеріалів окупантів.

Крім того, герої ЗСУ щодня завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 23 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що загалом вдалося ліквідувати 45 550 окупантів.

Окупанти також втратили більш ніж 1 тисячу офіцерів, яких не мають ким замінити. Експерт Павло Нарожний запевняв, що росія неспроможна швидкими темпами підготувати особовий склад.

Як окупанти ниють про втрати: дивіться відео