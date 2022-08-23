Упродовж доби вдалося знищити 150 окупантів. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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Свіжі втрати ворога на фронті

Минулої доби росія втратила приблизно 150 живої сили. Це приблизні дані, оскільки важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій.

Крім цього, українські воїни відправили на брухт ще 2 ворожих танки, 8 бойових броньованих машин, ще по 1 артилерійській системі та ППО, 2 безпілотники, 2 крилаті ракети та 1 автомобільну техніку.

Втрати росії в Україні зростають щодня

Захисники та захисниці України завдали російській армії найбільших втрат за всю її історію. Загалом починаючи з 24 лютого росія втратила:

особового складу – близько 45 550,

танків – 1 921,

бойових броньованих машин – 4 238,

артилерійських систем – 1 033,

РСЗВ – 266,

засоби ППО – 146,

літаків – 234,

гелікоптерів – 198,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817,

крилаті ракети – 196,

кораблі та катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 150,

спеціальна техніка – 99.

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