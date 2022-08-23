Збройні Сили України не дали окупантам реалізувати свої нахабні наміри й відкинули їх назад. Як виглядає карта бойових дій станом на 23 серпня – читайте далі.

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Ситуація біля північних кордонів й на Харківщині

На Волинському та Поліському напрямках росіяни почали активно використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

росіяни почали активно використовувати засоби радіоелектронної боротьби. На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Сумської та Чернігівської областей.

ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Сумської та Чернігівської областей. Загарбники ведуть бої, щоб утримати раніше зайняті позиції й покращити своє становище на Слобожанському напрямку.

На Харківському напрямку росіяни активно обстрілювали населені пункти. Неспокійно було біля Одноробівки, Соснівки, Цупівки, Нового, Замулівки, Докучаєвська, Питомника, Старого Салтова, Великої Рогані та Івашки.



Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня / Карта Liveuamap

Бої на Донбасі

На Слов'янському напрямку росіяни стріляли з танків, артилерії та РСЗВ біля Норцівки, Краснопілля та Долини. У районі Богородичного ворог застосував авіацію. На Донецькому напрямку путінські солдати зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку неспокійно було біля Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог хотів вести розвідку боєм у районі Зайцевого, а також – штурмувати Соледар та Кодему. ЗСУ завадили окупантам зазнати успіху, то ж ті відійшли.

Невдалим для росіян був і наступ на Красногорівку та Первомайське на Авдіївському напрямку. Населені пункти на цих територіях загарбники обстріляли.

На Новопавлівському напрямку ворог наступав біля Новомихайлівки та Золотої Ниви. На щастя, успіху не мав. Також відомо, що росіяни відкривали вогонь по Павлівці, Пречистівці та Вугледарі.



російські окупанти невдало наступали на Донбасі / Карта Liveuamap

Що відбувається на Півдні України

На Запорізькому напрямку ворожі війська обстріляли населені пункти. Під вогнем опинилися райони Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки.

росіяни докладають максимальних зусиль, щоб утримати свої позиції й не дати ЗСУ просунутися на Південнобузькому напрямку. При цьому загарбники гатять з різних видів зброї по містах та селах. Також вони ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного рівня.



Карта бойових дій Півдня України / Карта Liveuamap

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