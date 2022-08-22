Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, росія неспроможна швидкими темпами підготувати особовий склад.

До речі росіяни пробують наступати за кількома напрямками: де ЗСУ відбивають атаки, а де бої тривають

Скільки офіцерів втратила росія

Нарожний зазначив, що росіяни величезними темпами втрачають особовий склад. За найскромнішими оцінками, мовиться про більш ніж 1 тисячу офіцерів.

Тисяча офіцерів – це величезна цифра. Це люди з вищою освітою, які мають якийсь досвід, десь навчалися, проходили курси, і вони випали з гри повністю,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що за такої кількості вбитих ще принаймні 2 – 3 тисячі російських офіцерів були поранені. І ці офіцери та солдати не візьмуться просто з повітря.

Чи можуть окупанти поновити втрати

На думку Нарожного, ще нема цього перелому у війні, але ініціатива на нашому боці. ЗСУ близькі до перелому, він може відбутися приблизно за місяць, може, два. Мовиться про якісний перелом, коли українські захисники вже перемелють критичну кількість російських солдатів і офіцерів.

За словами експерта, у нас також ця проблема є. І сьогодні Валерій Залужний озвучив дуже жорстку для нас цифру щодо загиблих військових.

Але, по-перше, у нас є приблизно 300 – 400 тисяч людей, які воювали з 2014 року або проходили строкову службу. Нас підтримують країни НАТО, тобто наші новобранці, солдати й офіцери їздять навчатися у Велику Британію, Канаду, США, Німеччину,

– зазначив він.

Тобто, зауважив військовий експерт, наших бійців навчають солдати й офіцери з бойовим досвідом, які воювали в Іраку, Афганістані та в інших країнах, де були країни НАТО.

Стосовно ж росіян, то, на його думку, вони неспроможні швидкими темпами підготувати свій особовий склад.

Нарожний сказав, скільки офіцерів втратила росія на війні з Україною: дивіться відео

"У нас дуже бережуть особовий склад"

Нарожний вважає, що дані Генштабу ЗСУ про 45 тисяч убитих окупантів – це оптимістична цифра. Більш реальними є цифри, які надає ЦРУ та британська розвідка, а це приблизно 25 – 30 тисяч.

Це ближче до правди. Яка реальна цифра – сказати важко,

– заявив військовий експерт.

Стосовно ж наших втрат, то, зауважив Нарожний, наші захисники перебувають на своїй землі, набагато краще її знають, їх підтримують партизани й локальне населення.

До того ж, додав він, ми завжди перебуваємо в оборонній позиції. Якщо треба відступати, ЗСУ не стоять на смерть на певних позиціях, щоб не залишати там тисячу наших солдатів. У нас дуже сильно бережуть особовий склад і не кидають у бій, просто у м'ясорубку.

Втрати росії на війні проти України: що відомо

російська армія зазнає серйозних втрат на війні в Україні. Наші захисники вже ліквідували 45 400 окупантів та чимало ворожої техніки.

У Міністерстві оборони США вказують на той факт, що серед загиблих близько тисячі лейтенантів та капітанів. А також сотні полковників та "чимало" генералів.

У Генштабі Збройних Сил України зазначили, що від початку збройної агресії окупанти втратили вже понад дві авіаційні ескадрильї, а це понад 24 літаки такого типу.

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