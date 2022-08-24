За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російська владна верхівка змусила приватні авіакомпанії здійснювати рейси з перевезення рештків загиблих окупантів. Бо вантажні літаки російської армії зайняті здебільшого забезпеченням логістики війни, а кількість військових повітряних суден критично не вистачає для того, аби розвозити цинки по всій країні-агресорці.

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Саме через величезні втрати в Україні окупантам довелося у примусовому порядку залучити до перельотів із вантажем "200" приватні компанії. Звісно ж, зовсім безкоштовно.

Неймовірна кількість рейсів руйнує вантажоперевезення по всій росії

Як стверджують в українських спецслужбах, перекладення завдань з доставки загиблих ординців на цивільну авіацію значно збільшило потік трун, які прибувають до російської глибинки.

З одного боку, в такий спосіб кремль дещо загасив невдоволення родичів ліквідованих окупантів, які не могли отримати компенсацію. З іншого ж – частина російського суспільства почала краще розуміти, наскільки великі втрати несе путінська армія в Україні.

Крім того, підхід із примусового залучення приватних авіакомпаній за військовим призначенням зменшив навантаження на бюджети та логістику. Адже всілякі ІЛ-76 міноборони отримали змогу далі займатися перевезенням боєкомплекту, транспорту та ще живого особового складу ближче до кордонів з Україною, а гроші за повернення "двохсотих" додому державі виділяти не доводиться.

Однак настільки зручною для всіх, окрім цивільних авіаліній, ситуація була не довго. Адже літаки, які довгий час виконували рейси майже без зупину, почали масово ламатися. Через відсутність достатньої кількості запчастин авіакомпанії не можуть дозволити собі адекватно обслуговувати весь льотний парк, а безперервна робота стрімко збільшила кількість поломок.

Найбільш критичною ситуація сталася з авіалініями, які путінська влада задіяла для вивезення вантажу "200" до Сибіру. Літаки постійно виходять з ладу, але грошей на усунення несправностей та подальшу роботу на вимогу кремля у деяких компаній банально немає. При цьому російська влада наполягає на тому, щоб приватні перевізники продовжували рейси попри всі складності та навіть ймовірні падіння літаків.

Жодних компенсацій власникам авіакомпаній держава при цьому не сплачує, то ж незабаром можна очікувати як збільшення кількості "отрицательных взлетов", так і банкрутства російських перевізників.

Бурятів ховають за власний кошт

Крім того, у російських глибинках достатньо серйозно зростає суспільна напруженість через війну. Попри чималу кількість добровольців, які готові за гроші відправитися воювати в Україну, жителі Сибіру та Далекого Сходу з кожним днем починають розуміти наслідки повномасштабного вторгнення.

На початку бойових дій загиблих окупантів, яких все ж таки вивезли з поля бою, ховали за кошти регіональних бюджетів, але гроші вкрай швидко закінчилися. Через це за поховання якутів та бурятів почали сплачувати родичі загиблих. Які, звісно, дуже розраховували на те, що отримають кілька мільйонів рублів компенсації за померлого сина, чоловіка чи батька. Але ж всеросійська акція з обміну сина на нову "Ладу" проходить із затримками виплат, а для проведення поховань більшості родин доводиться брати кредити. При цьому вартість поховань загиблих солдатів у росії є майже непідйомною для родин окупантів, оскільки ритуальні служби значно підвищили вартість поховань через великий попит, придбати дешеві труни жителі глибинки не можуть через брак товару, а за місця на кладовищах доводиться віддавати круглі суми.