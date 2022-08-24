О ситуации на фронте утром 24 августа сообщил Генштаб ВСУ. Потери у врага есть на всех направлениях борьбы.

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Противник продолжает сосредоточивать усилия на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области. Хочет удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановить боеспособности понесших потери подразделений,

– сообщает Генштаб.

Также военные отмечают, что продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины. Потому просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что происходит на Севере и Харьковщине

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в поведении врага нет. Подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Цель таких действий – показать присутствие и сковать наши войска. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия, чтобы удержать ранее занятые позиции.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасевка, Борщевая, Перемога, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чеполь. Враг нанес авиаудары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Дементиевки.

Боевые действия на Донбассе

Генштаб сообщил, что на Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии вблизи Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражение и заставили их бежать.

На Донецком направлении противник продолжает вести активные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии на Краматорском направлении в районах Северского, Закотного и Раздолевки. Враг вел воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксировали обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Они были безуспешны.

Вражеские обстрелы из артиллерии разных типов были на Авдеевском направлении возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанесли оккупанты авиаудар неподалеку от Невельского.

Наступательные бои противника были в направлении населенных пунктов Пески и Невельское, но без успеха.

На Новопавловском направлении оккупанты испытали огненное влияние районы Константиновки и Угледара.