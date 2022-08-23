Воздушные силы достигли успеха на нескольких направлениях за прошедшие сутки. Они попали и по скоплению врага и его технике.
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ВСУ уничтожили три беспилотника россиян за сутки
Подразделами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,
– говорится в сообщении.
Ударная авиация ударила по:
- пунктах поставки горюче-смазочных материалов;
- скоплению живой силы и вражеской техники;
- позициях реактивных систем залпового огня и других целях.
В Запорожье терзащитники сбили вражеский беспилотник
Тероборона Запорожья мастерски сбила дрон оккупантов. Он остался почти не поврежден, а потому будет в дальнейшем служить нашим защитникам.
"Вот и все! Орел долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера. Поработает теперь на нас", – написали терзащитники.
Тероборона сбила беспилотник россиян / Фото Запорожской бригады ТрО
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