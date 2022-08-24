Про ситуацію в регіоні в ефірі національного телемарафону розповів очільник ОВА Павло Кириленко. Він наголосив, що Донеччина горда та нескорена, тримається, незважаючи на постійні обстріли, інформує 24 канал.

До теми окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, – Генштаб

Ситуація залишається напруженою. Живемо в режимі воєнного стану. Взаємодіємо з ЗСУ. Ворог не має можливості просунутися. Найбільш гарячі напрямки – це Бахмут, Авдіївський напрямок, Мар'їнка, Красногорівка,

– сказав Кириленко.

За його словами, на цих напрямках ворог намагається просунутися, але не може. Зазнає великих втрат і відступає.

Росія вбиває цивільних

Також Кириленко повідомив, що за 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення.

Поки не можна встановити точну кількість жертв від російської агресії у Маріуполі та Волновасі.

Втрати ворога

Воїни ЗСУ щодня завдають ворогу шалених втрат у живій силі та техніці. Станом на 23 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що загалом вдалося ліквідувати 45 550 окупантів.

Також росіяни мали чергові втрати в авіації 22 серпня. Адже Повітряні сили ЗСУ збили три ворожі безпілотники. Також захисники поцілили в пункти постачання мастильних матеріалів окупантів.

Генштаб про ситуацію на фронті: дивіться відео