О ситуации в регионе в эфире национального телемарафона рассказал глава ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что Донецкая области гордая и непокоренная, держится, несмотря на постоянные обстрелы, сообщает 24 канал.

К теме оккупанты понесут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия, – Генштаб

Ситуация остается напряженной. Живем в режиме военного положения. Взаимодействуем с ВСУ. Враг не имеет возможности продвинуться. Наиболее горячие направления – это Бахмут, Авдеевское направление, Марьинка, Красногоровка,

– сказал Кириленко.

По его словам, в этих направлениях враг пытается продвинуться, но не может. Несет большие потери и отступает.

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Также Кириленко сообщил, что за 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.

Пока нельзя установить точное количество жертв от российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.

Потери врага

Воины ВСУ ежедневно наносят врагу безумные потери в живой силе и технике. По состоянию на 23 августа Генштаб ВСУ сообщал, что всего удалось ликвидировать 45 550 оккупантов.

Также у россиян были очередные потери в авиации 22 августа. Ведь Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских беспилотника. Также защитники попали в пункты поставки смазочных материалов оккупантов.

Генштаб о ситуации на фронте: смотрите видео