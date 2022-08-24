Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 24 августа. Заметим, что эти подсчеты только приблизительны, ведь на отдельных участках ведутся интенсивные бои.

Важно о ССО показали, как уничтожили важный для оккупантов городов в Донецкой области

Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа

  • личного состава – почти около человек ликвидировано,
  • танков – единиц,
  • боевых бронированных машин – единиц,
  • артиллерийских систем – единиц,
  • РСЗО – единиц,
  • средства ПВО – единиц,
  • самолетов – единицы,
  • вертолетов – единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – единицы,
  • крылатые ракеты – единиц,
  • корабли и катера – единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – единица,
  • специальная техника – единицы.