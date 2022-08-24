Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 24 августа. Заметим, что эти подсчеты только приблизительны, ведь на отдельных участках ведутся интенсивные бои.
Важно о ССО показали, как уничтожили важный для оккупантов городов в Донецкой области
Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа
- личного состава – почти около человек ликвидировано,
- танков – единиц,
- боевых бронированных машин – единиц,
- артиллерийских систем – единиц,
- РСЗО – единиц,
- средства ПВО – единиц,
- самолетов – единицы,
- вертолетов – единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – единицы,
- крылатые ракеты – единиц,
- корабли и катера – единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – единица,
- специальная техника – единицы.