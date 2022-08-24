Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 24 августа. Заметим, что эти подсчеты только приблизительны, ведь на отдельных участках ведутся интенсивные бои.

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